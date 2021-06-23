مصر... التحفظ على سفينة تحمل علم سيراليون صدمت مركب صيد

تحفظت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، على سفينة تحمل علم سيراليون، بعدما صدمت مركب صيد بالقرب من سواحل دمياط، شمالي مصر.

جاء ذلك عقب اصطدام السفينة التي تحمل علم سيراليون، والمخصصة لنقل المواشي، بمركب صيد مصري، يتبع أسطول صيد كفر الشيخ بالقرب من سواحل دمياط، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وأسفر الحادث عن تدمير مركب الصيد المصري، وتم إنقاذ أفراد طاقم المركب، ويجري البحث عن شخص واحد مفقود.

وتمكن أفراد مركب صيد يدعى "استبرق"، خلال مروره بالصدفة من مكان الواقعة، بإنقاذ الصيادين ونقلهم إلى ميناء دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتجري التحقيقات لمعرفة أسباب الواقعة وملابساتها.