موعد اختبارات طيران الصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات"

أعلن ألكسندر جافريلوف، المدير العام لمصنع كراسمش، أن اختبارات طيران صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات) من المقرر إجراؤها في الربع الثالث من عام 2021.

وقال: "ستجري اختبارات الطيران الأولى هذا العام. يخطط في الربع الثالث".

في وقت سابق، ذكرت الصناعة الدفاعية أنه في عام 2021، كجزء من اختبارات من المخطط إجراء ثلاث عمليات إطلاق لصواريخ سارمات.

يذكر أن سارمات سيحل محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم ساتانا. بدأت أعمال التطوير في هذا المشروع في عام 2011. "سارمات" سيكون قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متغلبًا على أنظمة الدفاع الصاروخي.