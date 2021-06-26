تقريراستخباراتي أمريكي يؤكد وجود الأطباق الطائرة الغامضة

كشفت وسائل إعلام غربية تقريرا استخباراتيا يؤكد وجود الأطباق الطائرة الغامضة، وذلك بعد مراقبة ودراسة مفصلة لكل المواد المتعلقة بذلك لدى المخابرات الأمريكية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية التحقيق الاستخباراتي الأمريكي المسرب الذي أكد أن الحكومة في واشنطن رصدت أكثر من 140 من الأجسام الطائرة الغامضة، التي يتم وصفها رسميا بالظواهر الجوية غير المحددة.

وأفاد ​تقرير​ أنه تم إرسال ملف كامل منه إلى الكونغرس، حيث تم التعرف على جسم طائرغريب بثقة عالية من بين 140 مواجهة، أما بقية الأجسام الطائرة بقيت لغزاً.

وقدم تقرير ​المخابرات الأمريكية​ العديد من التفسيرات لظاهرة "الأجسام الطائرة"، بما في ذلك "الاضطرابات والتشويشات الناتجة عن أجهزة الاستشعار المحمولة جواً"، وظواهر الغلاف الجوي الطبيعية وبرامج ​الحكومة الأمريكية​ السرية للغاية وأنظمة التحكم الأجنبية، ولكنها تركت الباب مفتوحاً للتفسيرات الأخرى.

وقدم التقرير سردا نادرا لما تعرفه الحكومة وما لا تعرفه في منطقة استحوذت على مخيلة الجمهور منذ فترة طويلة، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن علامات على وجود حياة خارج ​كوكب الأرض​.