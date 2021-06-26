دبابات سوفييتية أصبحت نجوما تاريخية في دول أفريقية عدة

كشفت صحيفة روسية في تقرير لها عن أهمية الدبابات والمدرعات السوفييتية ومدى استخدامها في بعض دول "العالم الثالث"، حيث تعتبر دبابة "تي 76" من العربات الأكثر انتشارا في دول آسيا وأفريقيا.

وذكر تقرير صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الاتحاد السوفييتي وروسيا زودت أكثر من خمسين دولة بدبابات ومدرعات خفيفة من طراز "تي 76"، والتي شاركت في العديد من الحروب والأزمات والمعارك في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب التقرير استخدمت أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية هذا الطراز من الدبابات التي أثبتت جدارتها في مختلف الميادين.

ونوه التقرير عن تشبث بعض الدول الأفريقية حتى الآن بهذه الدبابات القديمة والمضمونة والتي أثبتت جدارتها في تلك الدول.

كما تواصل هذه الدول الأفريقية تشغيل أكثر من 130 مدرعة من طراز "تي 76" ومنها زامبيا التي لديها أكثر من 30 مركبة عرضت خلال احتفال عسكري وسط البلاد.