قمر صناعي يرصد مدينة صواريخ صينية... صور

لاحظ خبير أمريكي بالأسلحة الاستراتيجية، في صور الأقمار الصناعية للصحراء في شمال الصين، بوادر بناء منطقة تمركز كبيرة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

يتم بناء مدينة صاروخية كاملة في صحراء مقاطعة قانسو، وتبلغ مساحتها مئات الكيلومترات المربعة. أحصى الباحثون 119 موقع إطلاق للصواريخ البالستية العابرة للقارات - يفترض DF-41 - وموقع قيادة. تقع مواقع البناء على مسافة عدة كيلومترات من بعضها البعض. يخفى العديد منها تحت قباب كبيرة - وهي ممارسة شائعة في بناء المنشآت العسكرية في جمهورية الصين الشعبية.

Новый позиционный район МБР Китая в провинции Ганьсу. Фото: Planet/Center for Nonproliferation Studies pic.twitter.com/QxCkPesdmC — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 1, 2021

بدأت أعمال الحفر الرئيسية في يناير/كانون الثاني 2021. إذا تمت إضافة منصات الإطلاق التي هي الآن قيد الإنشاء في مناطق أخرى من الصين إلى هذه المنطقة، فإن عددها الإجمالي سيرتفع إلى 145، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن جيفري لويس، المتخصص في الترسانة النووية الصينية. ووصف حجم البناء العسكري في جمهورية الصين الشعبية بأنه "لا يصدق".

قال لويس: "تعمل الصين على توسيع قوتها النووية كرادع قادر على النجاة من الضربة الأمريكية الأولى ويكون لديها قوة تكفي للتغلب على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي".