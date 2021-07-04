قائمة بالأسلحة السوفييتية الغريبة والرهيبة

جمعت الصحيفة البريطانية ديلي ستار قائمة بالأسلحة الأكثر غرابة والفتاكة في نفس الوقت التي تم إنشاؤها في روسيا قبل الثورة والاتحاد السوفييتي. وعلى الرغم من أن كل هذه العينات لم تدخل في الإنتاج الضخم، إلا أن فكرة المصممين كانت رائعة حقًا في كل حالة.

في المقام الأول في هذه القائمة، وضع الصحفيون البريطانيون السفينة الطائرة لون "إيكرانوبلان"، الملقب بـ "وحش قزوين" في الغرب. ليس فقط من أجل حجمها، حيث أن السفينة كانت أكبر من طائرة نفاثة وأسرع من السفينة. "تمتلك محركات هائلة ومسلحة بصواريخ مميتة مضادة للسفن، تم تصميمها لتنزلق على ارتفاع أربعة أمتار فوق الماء دون أن يلاحظها أحد من العدو".

بالمركز الثاني في القائمة، مشروع لمقاتلة فضائية تدور في الفضاء. تم تسمية مشروع الستينيات باسم سبيرال. في إطار المشروع، تم إنشاء نموج لطائرة تجريبية بسرعة الصوت لطائرة المدارية المأهولة التجريبية ميغ-105.11، والتي قامت بسبع رحلات تجريبية ناجحة. نتيجة لذلك، لم يتم إنهاء المشروع، ولكن تم استخدام النتائج التي تم الحصول عليها أثناء العمل لإنشاء مكوك الفضاء بوران.

في المرتبة الثالثة، كان مدفع الهاون السوفييتي ذاتي الدفع عيار 420 ملم 2B1 "أوكا" مع سبطانة ضخمة يبلغ ارتفاعها 20 مترًا، تم إنشاؤه في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. كان من المفترض أن المدفع سيطلق كل من الذخيرة التقليدية والنووية، ويبلغ أقصى مدى لتدمير الهدف 50 كيلومترًا. تم إنتاج أربعة من هذه المدافع، لكنهم قرروا في المستقبل عدم تطوير المشروع. كانت المشكلة الرئيسية، التي لم يتم حلها أبدًا، هي الارتداد القوي والمدمّر للسلاح نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة البريطانية الانتباه إلى عربة الثلج. إنها نوع من دبابات التزلج المصممة للحرب في التضاريس الثلجية. لأول مرة، استخدم الجيش الأحمر عربات الثلوج خلال الحرب الأهلية، ثم في شكل محسّن خلال الحرب الوطنية العظمى.

من بين المركبات المدرعة، كان المؤلف مهتمًا أيضًا بدبابة القيصر خلال الحرب العالمية الأولى. كان لديه عجلتان طولهما تسعة أمتار للتغلب على العقبات. لكن العملاق الذي يبلغ وزنه 60 طناً كان يعلق كثيرا، وتم إلغاء المشروع في النهاية.