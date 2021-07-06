البحرية الروسية تستعرض طائراتها في عيد ميلادها

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مشاركة أكثر من 20 طاقم طائرة في العرض العسكري الذي تقيمه القوات البحرية في مدينة سان بطرسبورغ في يوم 25 يوليو/تموز بمناسبة الذكرى الـ325 لإنشائها.

وفي هذا اليوم ستحلق فوق مدينة سان بطرسبورغ وقاعدة القوات البحرية الروسية في جزيرة كرونشتادت طائرات مقاتلة محمولة بحرًا من طراز "سو-33" و"ميغ-29ك" وأيضا طائرات مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ-31" وقاذفات قنابل من طراز "سو-24" ومروحيات "كا-27" و"مي-8" وطائرات مخصصة لمكافحة غواصات العدو من طراز "إيل-38" و"تو-142".

ومن الجدير ذكره أن حاملة الطائرات الروسية التي تحمل اسم الأميرال كوزنيتسوف تخضع للعملية التحديثية التطويرية حاليًا والتي تتضمن تجهيزها بنظام جديد للسيطرة على الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط وممر جديد لإقلاع وهبوط الطائرات.

وتقيم القوات البحرية الروسية العروض العسكرية بمناسبة عيد ميلادها في قواعدها الأخرى أيضا في مدن بالتيسك وفلاديفوستوك وكاسبيسك وسيفيرومورسك وسيفاستوبول.