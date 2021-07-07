كوريا الجنوبية تطلق صاروخا باليستيا من غواصة "فريدة" في حدث لم تشهده إسرائيل... صور وفيديو

ونوهت المصادر إلى أن الصاروخ الباليستي الجديد والمعدل من نوع "Hyunmoo 4-4"، هو تطوير للصاروخ الباليستي السابق من فئة "Hyunmoo 2B".
غواصة هائلة بميزة "فريدة"
وتعد الغواصة الكورية الجنوبية، بحسب المقال، من بين أكثر الغواصات تقدمًا في العالم، وستكون أول الغواصات، بعد اليابانية، التي تستخدم نظام دفع مستقل للتزود بالهواء يعتمد على بطارية ليثيوم أيون.
وتوفر هذه الأنظمة للغواصة قدرة تحمل عالية جدا عند السرعات الكبيرة، وتسمح هذه الميزة للغواصات بشحن بطارياتها بشكل أسرع مع إطالة عمر البطارية، مقارنة مع بطاريات الرصاص الحمضية. كما أنها أقل حجمًا وتتطلب صيانة أقل.
تجربة فريدة لدولة غير نووية تسبق إسرائيل وباكستان
اعتبرت المجلة أن تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة استراتيجية هو قدرة كبيرة جدا لم تسع إليها من قبل أي دولة غير نووية.
Güney Kore, denizaltıdan fırlatılan balistik füze hedefi doğrultusunde sualtındaki platformdan Hyunmoo 4-4 balistik füze (500km menzil) atışını gerçekleştirmiş.3000tonluk KSSIII Batch I sınıfı denizaltının 6-lık lançerinden yakında geçek atış bekleniyormuşhttps://t.co/tGI2kon5ZG pic.twitter.com/nIY0JHFZx3— Angarali Muhendis (@AngaraliMhendis) July 4, 2021
وأكدت أن هذه التجربة الفريدة لم تقم بها حتى بعض الدول النووية مثل باكستان وإسرائيل التي لم تمتلك حتى اللحظة هذه القدرات الفريدة.
S. Korea plans underwater test of indigenous SLBM: source https://t.co/UDT88ipXob— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 13, 2021
شكوك حول تطوير برنامج نووي خاص
وجاء في المقال: "يُنظر إلى التكلفة الكبيرة جدا لنشر الصواريخ الباليستية تحت الماء على أنها مجدية فقط عندما تكون هذه الصواريخ مزودة برؤوس حربية نووية للردع الاستراتيجي".
وأثارت هذه التقديرات تساؤلات كبيرة عن النوايا الحقيقة لهذا البرنامج الفريد، وسط الدعوات المتزايدة محليًا لتطوير أسلحة نووية في البلاد.
Interesting, South Korea tests SLBM (a variant of Hyunmoo 2B) from under water barge and readies for a test from Dosan Ahn Changho class sub! K SLBM (Hyunmoo 4-4) will have a range of 500 km. pic.twitter.com/EnTqvzEvuk— Sankalan Chattopadhyay (@VinodDX9) July 5, 2021
وبينت المجلة أن مستقبل برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الجنوبية "غير واضح إلى اليوم"، ولكن مع إدراك ومخاوف كوريا الجنوبية من التهديدات التي تتعرض لها من اليابان وكوريا الشمالية المجاورة، واحتمال وقوعها أو دخولها في صراع محتمل بين الولايات المتحدة والصين، فقد "تخالف التوقعات وتطور أسلحة استراتيجية رادعة وفريدة".
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