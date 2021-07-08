روسيا تبتكر سلاحا فريدا قادرا على الاستخدام تحت الماء وفوقه

وذكرت مجلة "Popular Science" في تقريرها أن موسكو طورت سلاحا رشاشيا متوسطا يمكن وضعه على الغواصات خصوصا كسلاح يمكن استخدامه خلال وجود الغواصة فوق سطح البحر.

وبحسب التقرير، يمكن استخدام هذا السلاح تحت الماء وفوقه، فهذا الرشاش مدمج وخفيف الوزن بفضل تركبية خاصة تحتوي على بعض البلاستيك، بالإضافة إلى ميزة استخدام رصاصات من أعيرة مختلفة تحت الماء.

وأشار التقرير إلى أن الرصاص الذي يستخدم تحت الماء هو مصنوع من الصلب ومخفي داخل الخرطوشة.

كما يحتوي الرشاش على خزان كبير للرصاص وقادر على التحول خلال إطلاق النار في الماء وخارجه.