القوات الجوية الروسية تنقل قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو- 160" إلى حدود أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو- 160" إلى مطار قريب من ولاية ألاسكا الأمريكية.

ووصلت القاذفتان الاستراتيجيتان إلى مطار "أنادير" في شبه جزيرة تشوكوتكا قادمتين من قاعدة القوات الجوية الروسية في مقاطعة ساراتوف خلال تدريبات يجريها سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي.

واستمرت الرحلة أكثر من 7 ساعات، وقطعت الطائرتان خلالها حوالي 7 آلاف كيلومتر محلقتين في الجو بشكل متواصل.

وصرح قائد الطيران الاستراتيجي، الجنرال سيرغي كوبيباش، أن انتقال طائرتي "تو- 160" إلى مطار "أنادير" تم في إطار المشروع التدريبي التكتيكي الذي تنفذه طائرات "تو- 160" و"تو- 95إم إس" و"إيل- 78".

وتتدرب الطائرات المشاركة في المشروع التدريبي على الانتقال إلى مطارات أخرى والتزود بالوقود في الجو واستخدام أسلحتها لضرب الأهداف الأرضية وتنفيذ أعمال أخرى.

© AP Photo إحدى القاذفات الروسية من طراز "تو-160" التي حطت في قاعدة واتركلوف الجوية في جنوب إفريقيا، 23 أكتوبر 2019

وكانت طائرات من طراز "تو- 160" و"تو- 95" قد أجرت تمارين إطلاق الصواريخ بنجاح بينما نفذت طائرات "تو- 95" أيضا الرماية بقذائف موجهة من مدافعها في إطار تمارين الدفاع عن النفس.