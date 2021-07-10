سفن صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو المتنازع عليها

ووقع الحادث اليوم السبت، 10 يوليو/ تموز ظهرا. وبحسب تقارير إعلامية، مرت أربع سفن صينية بمحاذاة الجزر، دخلت بعدها اثنتان منها المياه الإقليمية لليابان، حيث مكثتا حوالي ثلاث ساعات.

جزر سينكاكو هي أرخبيل في بحر الصين الشرقي. في الواقع، المنطقة تحت سيطرة طوكيو، لكن الصين وتايوان تطالبان بها. تؤكد اليابان، بدورها، أن الجزر لها منذ عام 1895، على الرغم من أن الأرخبيل، وفقًا لبكين، تم تحديده على أنه أراض صينية على الخرائط اليابانية لعامي 1783 و1785.