الحرس الوطني الروسي يبدأ أكبر مناورات له

بدأ الحرس الوطني الروسي، اليوم 12 يوليو/ تموز، تدريبات هي الأكبر في تاريخه.

وكشف مصدر إعلامي في الحرس الوطني لـ"سبوتنيك" أن التدريبات التي يبدأها الحرس الوطني الروسي في عدة مناطق في وقت واحد، تعرف باسم "مناورات زاسلون 2021" وهي المشروع التدريبي الأكبر للحرس الوطني الروسي في تاريخه.

وتهدف المناورات التي ستستمر حتى 30 يوليو/ تموز إلى تهيئة الحرس الوطني لمناورات "زاباد (الغرب) 2021" الاستراتيجية التي ستجريها القوات المسلحة الروسية غربي البلاد.

كما تهدف مناورات "زاسلون" إلى التثبت من مدى جاهزية وحدات الحرس الوطني لتحقيق المهام المطروحة عليها وتعزيز مهارات أفراد الحرس الوطني والتناسق بين وحداته.

وأضاف المصدر أن وحدات الحرس الوطني المشاركة في المناورات ستتدرب على درء الأخطار المخيمة على أمن الدولة والأمن العام.