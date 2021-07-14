حدث كبير... روسيا تبدع محركا جديدا لفرقاطاتها

كشفت مجلة أمريكية، عن ابتكار روسي جديد قد يشكل ثورة في مجال تصنيع الأسلحة البحرية في روسيا.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقريرها، أن روسيا تنتظر حدثا هاما على صعيد التصنيع العسكري، مشيرة إلى أن موسكو استطاعت ابتكار محرك جديد لسفن أسطولها البحري الحربي.

وأكدت المجلة في تقريرها، أن "المحرك الجديد هو محرك توربيني غازي ضخم، يسمى "إم55إر"، وتم نقله إلى ترسانة بناء السفن "سيفيرنايا فيرف" في مدينة سان بطرسبورغ لتركيبه على الفرقاطة الروسية الجديدة "أدميرال إيساكوف".

وبحسب التقرير، تم تركيب محرك من طراز "إم55إر" على فرقاطة "أدميرال غولوفكو"، التي بدأت خدمتها في عام 2020، وأصبحت أول سفينة تستخدم محرك "إم55إر"، الذي ينتمي إلى الجيل الخامس من محركات السفن.

وأشارت المجلة إلى أن محرك السفينة تقنية معقدة جدا تحتاج إلى ما يحميها من الظروف الجوية الرديئة واضطرابات البحر وتقلبات درجة الحرارة. ولذا فمن المهم بما كان أن تملك السفينة المحرك الجديد.

ورأت أن المحرك الروسي الجديد من الجيل الخامس للسفن أبلغ دليل على تطور وتقدم الصناعة الروسية.