الدفاع: روسيا تمتلك الآن أحدث جيش في العالم

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تمتلك الآن أحدث جيش في العالم حيث تبلغ حصة الأسلحة والمعدات الجديدة ما يقرب من 71%.

وقال الوزير الروسي خال اللقاء مع موظفي مجمع "روستوف" لإنتاج المروحيات "روستفيرتول": "الجميع اليوم يفهم ويعلن - بعضهم بغضب والبعض الآخر بموافقة - أن الجيش الروسي لديه أكثر من 70%، أو بتعبير أدق، ما يقرب من 71% من الأسلحة والمعدات الحديثة. وتعد هذه هي أعلى نسبة بين جميع الجيوش في العالم".

يتبع...