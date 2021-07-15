"كلاشينكوف" تتطلع إلى نجاح مسدسها "ليبيديف" الجديد في الشرق الأوسط

عرضت شركة "كلاشينكوف" الروسية المتخصصة بصناعة الأسلحة أحدث أسلحتها المتمثلة بمسدس "ليبيديف" خلال معرض "آيدكس" العسكري الدولي في أبو ظبي، حيث لاقى المسدس طلبا وإعجابا كبيرا من قبل المهتمين.

وساهم هذا النجاح باعتماد سياسة إنتاج جديدة لشركة الأسلحة الروسية، حيث تقوم اليوم بإنتاج نسخة مطورة ومحدثة من مسدس "ليبيديف" لبيعه في منطقة الشرق الأوسط.

© Photo / Kalashnikov/ DmitryGusev مسدس "ليبيديف" الروسي

وبحسب الشركة تم تطوير نسختين رئيسيتين من المسدس ولكل منهما ميزة خاصة فالأولى تتميز بعيار وقوة قادرة على العمل في بيئات مختلفة وهي مناسبة بحجمها ووزنها للمرافقة، بالإضافة إلى سهولة استخدامها.

© AFP 2021 / Kalashnikov/ DmitryGusev مسدس "ليبيديف" الروسي

أما النسخة الأخرى من المسدس فهي تعتمد على الضغط الذي من خلاله يتم إطلاق الرصاص، حيث يتميز هذا النوع من المسدسات بإمكانية إخفائه نظرا لحجمه الصغير.