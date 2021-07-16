أسطول البلطيق يحصل على أحدث سفينة إنزال عالية السرعة

جرت ،يوم أمس، مراسم الرفع الأول لعلم البحرية الروسية على أحدث قوارب الإنزال عالية السرعة، في مدينة بريمورسك، بمنطقة كالينينغراد

وفقًا لقسم دعم المعلومات التابع للخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية لأسطول البلطيق، تم بناء قوارب المشروع 02510 من طراز "بي كي-16" لأسطول البلطيق في حوض بناء السفن "ريبينسكي فيرف". لقد نجحت في اجتياز برنامج اختبارات تشغيل المصنع والحكومة، حيث قامت أطقم العمل وفريق المصنع بفحص جميع أنظمة وأسلحة القوارب.

بعد ذلك، وقعت لجنة القبول الحكومية على إجراءات قبول القوارب من الشركة المصنعة في البحرية الروسية. تم تضمين قوارب الإنزال في التكوين القتالي لأسطول البلطيق بإيعاز من القائد العام للقوات البحرية.

حضر الحفل ممثلو القيادة والجنود في أسطول البلطيق. قام الأميرال أوليغ أبيشيف، نائب رئيس هيئة الأركان الرئيسية للبحرية الروسية، بتسليم أعلام أندريفسكي لقادة القوارب. ثم رفعت الأعلام في مؤخرة الوحدات القتالية للأسطول على صوت النشيد الوطني الروسي.

الغرض من مركبة الإنزال عالية السرعة من المشروع 02510 هو نقل وإنزال القوات، ودعمها الناري، والمشاركة في عمليات مكافحة التخريب، ومكافحة القرصنة والإرهاب. كما تنقل السفينة أحمالًا خفيفة وتشارك في عمليات الإنقاذ.

القوارب مسلحة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد طورتها شركة كلاشينكوف. تحتوي الوحدة على دروع واقية ضد الرصاص من عيار 7.62 من النوع B-32 وهي مثبتة للدوران على محورين، ما يزيد من دقة إطلاقها.