"روستيخ" تعلن عن نجاح اختبارات الدبابة البرمائية "سبروت"

أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية عن اجتياز الدبابة البرمائية الخفيفة "سبروت-إس دي إم1"، التي صممتها شركة "المجمعات عالية الدقة" التابعة لها، المرحلة الأولى من اختبارات الحكومة في الظروف البحرية.

وقالت الشركة إنه في المستقبل القريب ستبدأ المرحلة الثانية، وخلالها ستؤكد المركبة قدرات مجمع الأسلحة أثناء العوم.

في إطار المرحلة الأولى من التجارب البحرية، أظهرت المركبة قدرة ملاحية عالية أثناء عمليات التفتيش في البحر الأسود وأكدت إمكانية نقلها بواسطة سفن إنزال كبيرة. وسيتعين على الدبابة إثبات تشغيل مدفع مضاد للدبابات 125 ملم 2S25 وفعالية استخدامه في الظروف الهادئة، وكذلك في البحار الهائجة حتى ثلاث نقاط.

"سبروت-دي إم1" ليست أقل شأنا في القوة النارية من الدبابات مثل تي-80 وتي-90 ومن حيث التنقل على الأرض والمياه تكون بمستوى المدرعة بي إم دي-4إم. الدبابة قادرة على تنفيذ المهام التكتيكية المعقدة، على وجه الخصوص، الاستطلاع والعمل كجزء من الغارة أو المفارز الأمامية، والمناورة الدفاعية، والتغلب على عوائق المياه، والعمليات البرمائية، والسيطرة على المنطقة. تم إنشاء "سبروت" للقوات المحمولة جواً لروسيا.