روستيخ تكشف عن موعد عمل المقاتلة "تشيك ميت" وسعرها الحقيقي ومقدار حمولتها

قال المدير التنفيذي لشركة روستيخ الروسية، سييرغي تشيميزوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في معرض "ماكس 2021" الجوي، إن المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة "تشيك ميت" ستكون قادرة على العمل في 2026-2027.

وأشار إلى أن تكلفة "تشيك ميت" ستكون بين 25 و30 مليون دولار، منوها إلى أنه سيتم تزويد المقاتلة الروسية الخفيفة الجديدة بصواريخ موجهة وغير موجهة، بالإضافة إلى قنابل جوية.

وقال: "مركبتنا مختلفة من حيث أنه من الممكن أن تأخذ أكبر قدر من الحمولة - يمكنها حمل أكثر من 7 أطنان. وهذا يشمل أنواع مختلفة من الأسلحة، الصواريخ الموجهة والقنابل الجوية والأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى المدفع الذي سيكون مثبتا".

يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" يبلغ 7400 كغ، وأقصى سرعة تبلغ 1.8-2 ماخ. وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".