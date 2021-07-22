روسيا تحدث مروحية كا-52إم بصواريخ كروز

وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري على هامش العرض الجوي ماكس-2021 لوكالة "سبوتينيك": "في النموذج الأوليكا-52إم ، تم إجراء سلسلة عمليات إطلاق لصواريخ كروز عالية الدقة "المنتج 305" على أهداف تحاكي مواقع لعدو".

وأضاف أن صواريخ المنتج 305 "مزودة برأس صاروخ موجه متعدد الأطياف ولديه القدرة على إعادة التوجيه في الجو، وهو ما تم عرضه أثناء إطلاق النار".

ولم يحدد المصدر فترة الاختبار.

يتم تطوير مروحية كا-52إم المطورة نتيجة استخدام الإصدار الأساسي من كا-52أ في سوريا. تمت الرحلة الأولى للجهاز النموذجي في أغسطس/أب 2020. ومن المقرر الانتهاء من اختبارات الحكومة لمروحية الاستطلاع والهجوم الجديدة في عام 2022.

تلقت كا-52إم نظام رؤية وملاحة جديدًا، ورادارًا مع مجموعة هوائي مرحلي نشط، ومعدات هبوط معززة، ومجموعة أسلحة موسعة.