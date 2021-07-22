ظهور طائرة بمحرك متميز في معرض "ماكس 2021" الجوي... صور

شهد معرض "ماكس 2021" الجوي، في ضواحي موسكو، تقديم طائرة تجريبية متميزة.

تحمل هذه الطائرة اسم "ياك-40إل إل" وهي مجهزة بوحدة الطاقة "الهجينة" التي تحتوي على محرك كهربائي. وينتج المحرك الكهربائي قوة الدفع للمروحة الموجودة في مقدمة الطائرة.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن وحدة الطاقة "الهجينة" التي تضم المحرك الكهربائي إلى جانب المحرك العادي الخاص بالطائرات اخترعها معهد روسيا المركزي لهندسة محركات الطائرات بالتعاون مع شركة "سوبر أوكس" الروسية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قد صرح في شهر مارس/ آذار2021 أن طائرة روسية بمحرك كهربائي تستعد للقيام برحلة جوية تجريبية. وأشار إلى أن هذه الطائرة مشتقّة من طائرة "ياك-40".

وطائرة "ياك-40" طائرة ركاب، رأت النور في ستينيات القرن الماضي حيث أصبحت أول طائرة نفاثة مهيأة للتحليق إلى مسافات قصيرة في العالم.

يقام معرض "ماكس 2021" الجوي في مدينة جوكوفسك في ريف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/ تموز.