خبراء: المقاتلة الشبح الروسية الجديدة طائر يطير على ارتفاع عال

فمن حيث خصائصها القتالية، وجدوا أنها تتفوق بشكل كبير على الطائرات الأمريكية ذات الخصائص المماثلة.

وذكرت مجلة "فوربس" في مقال أن المقاتلة الشبح الروسية الجديدة قد تكون طائرًا يطير على ارتفاع عال.

ويشير المقال إلى الجناح الكبير للطائرة، فقد يدل على إمكانية نشرها على متن سفينة والتحليق على ارتفاعات عالية، حيث ترى المقاتلة التي تحلق على ارتفاع عالٍ أكثر وتطلق لمسافة أبعد من طائرة تحلق على ارتفاع منخفض.

كما يبين المقال أن "Checkmate" يمكنها التحليق على ارتفاع من 12 إلى 18 كيلومترًا في السماء، إن لم يكن أكثر. وقال خبير الطيران لمجلة "فوربس" إن المقاتلة شحذت للعمل على ارتفاعات عالية.

وأشار أيضًا إلى أن هناك احتمال لتسليم مقاتلة "Checkmate" الروسية الجديدة إلى السوق العالمية.