كوريا الشمالية تحاول نسخ "بي تي إر-60" السوفيتية... صور

كانت هناك مركبات قتالية من هذا النوع في القوات البرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
قبل تسليم ناقلة الجنود التكوينات الميكانيكية، تم استخدام عينات الستينيات بشكل أساسي - بي تي إر-40 وبي تي إر-152 ذات العجلات، بالإضافة إلى بي تي إر-50 المجنزرة، تايب 63 المصنوعة في الصين وإصداراتها المحلية VTT-323، المعروف أيضًا باسم التصنيف الغربي M1973.
BTR-60…ソ連製の8輪装甲兵員輸送車。水陸両用で、北朝鮮はPB型を保有する。1960年代後半から導入を開始し、69年までに「69」の名称(69式？)でコピーしたと主張しているが不明。数が少なくメディア露出も少ない。 pic.twitter.com/iPTjZw9710— 朝鮮人民軍bot (@KPA_bot) May 30, 2021
أحب مقاتلو الجيش الشعبي بي تي إر-60 في تعديل بي بي لخصائصه التنقلية العالية إلى حد ما والقدرة على التغلب على عوائق المياه.
تم تجهيز برج المدفع الرشاش، بالإضافة إلى مدفع PKT عيار 7.62 ملم، أيضًا بـ KPVT القوي بعيار 14.5 ملم القادر على تدمير جميع المركبات المدرعة الخفيفة للعدو في ذلك الوقت، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تجدر الإشارة إلى أن KPVT لا يزال واحدا من أكثر المدافع الرشاشة شعبية بين العسكريين في هذا البلد. يتم تثبيته على نطاق واسع على تعديلات مختلفة من الدبابات والمدافع ذاتية الحركة المضادة للطائرات.
حاول مهندسو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نسخ بي تي إر-60، ولم تختلف العينات المصنعة عمليًا عن النسخ الأصلية. ولكن، على ما يبدو ، أثناء الإنتاج الضخم، ظهرت مشاكل خطيرة ذات طبيعة فنية، ونتيجة لذلك، تم إنتاج دفعة صغيرة فقط.
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