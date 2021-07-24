كوريا الشمالية تحاول نسخ "بي تي إر-60" السوفيتية... صور

كانت ناقلات الجنود المدرعة السوفيتية من سلسلة "بي تي إر-60" في أوقات مختلفة في خدمة ما يقرب من خمس عشرة دولة. وما زالت تعمل في جيوش العديد منها.

كانت هناك مركبات قتالية من هذا النوع في القوات البرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

قبل تسليم ناقلة الجنود التكوينات الميكانيكية، تم استخدام عينات الستينيات بشكل أساسي - بي تي إر-40 وبي تي إر-152 ذات العجلات، بالإضافة إلى بي تي إر-50 المجنزرة، تايب 63 المصنوعة في الصين وإصداراتها المحلية VTT-323، المعروف أيضًا باسم التصنيف الغربي M1973.

أحب مقاتلو الجيش الشعبي بي تي إر-60 في تعديل بي بي لخصائصه التنقلية العالية إلى حد ما والقدرة على التغلب على عوائق المياه.

تم تجهيز برج المدفع الرشاش، بالإضافة إلى مدفع PKT عيار 7.62 ملم، أيضًا بـ KPVT القوي بعيار 14.5 ملم القادر على تدمير جميع المركبات المدرعة الخفيفة للعدو في ذلك الوقت، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تجدر الإشارة إلى أن KPVT لا يزال واحدا من أكثر المدافع الرشاشة شعبية بين العسكريين في هذا البلد. يتم تثبيته على نطاق واسع على تعديلات مختلفة من الدبابات والمدافع ذاتية الحركة المضادة للطائرات.

حاول مهندسو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نسخ بي تي إر-60، ولم تختلف العينات المصنعة عمليًا عن النسخ الأصلية. ولكن، على ما يبدو ، أثناء الإنتاج الضخم، ظهرت مشاكل خطيرة ذات طبيعة فنية، ونتيجة لذلك، تم إنتاج دفعة صغيرة فقط.