القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول... صور

احتفلت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري، تكريما للذكرى الـ325 لإنشاء الأسطول الروسي.

وشاركت في الاحتفال غواصات وسفن حربية تابعة لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى طائرات ومروحيات عسكرية.

كما شارك في الاحتفال وحدات من قوات البحرية السورية بينها قطع بحرية وغيرها من المعدات الحربية.

© Sputnik . Mohammad Damour العلمان الروسي والسوري في قاعدة طرطوس العسكرية

وانتشر سكان محافظة طرطوس على طول شاطئ المدينة على البحر المتوسط، لمشاهدة العروض البحرية التي قدمتها القوات العاملة في القاعدة الروسية.

© Sputnik . Mohammad Damour سكان محافظة طرطوس على شاطئ المدينة على البحر المتوسط، في عيد الاسطول البحري الروسي

وخلال إحدى فقرات الاستعراض، نفذت وحدات خاصة من قوات البحرية بيانا عمليا يتضمن التصدي لإرهابيين مفترضين يحاولون اختراق التشكيلات الأمنية الساحلية.

© Sputnik . Mohammad Damour القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري

ويعود تاريخ تأسيس البحرية الروسية إلى يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد.

© Sputnik . Mohammad Damour الجيش الروسي مع أطفال سوريا في عيد البحرية الروسية

وبالفعل، تم في عام 1700 إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى (غوتو) في مدينة فورونيج.

القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري © Sputnik . Mohammad Damour

القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري © Sputnik . Mohammad Damour

القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري © Sputnik . Mohammad Damour

القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 4 © Sputnik . Mohammad Damour القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري

ويعتبر سلاح البحرية الحديث أحد فروع القوات المسلحة الروسية ويتألف من 5 تشكيلات استراتيجية عملياتية، هي أسطول بحر البلطيق وأسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر القزوين، بالإضافة إلى وحدات منفصلة تابعة لسلاح البحرية هي الطيران البحري والمشاة البحرية وكتائب المدفعية الصاروخية الساحلية.