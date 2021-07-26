الدفاع الروسية تقر ميزانية مالية لأهم مشروع عسكري وهمي ضد الأعداء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تخصيص مبلغ مالي للبدء بمشروع دفاعي استراتيجي يعتمد على الأهداف التمويهية المختلفة ضد الأعداء.

ونقلت وسائل إعلام روسية بيان وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت عن تخصيص مبلغ 50 مليون روبل (800 ألف دولار) لإنتاج مجسمات وهمية تستخدم ضمن الأطر الدفاعية ومنها مجسمات لصواريخ وطائرات ودبابات.

وبحسب البيان، تخطط الدفاع الروسية لاستخدام نماذج من دبابة "تي 72" ومقاتلات "سو 27" و"ميغ 31" وأنظمة صواريخ "اسكندر" و"بوك" المضادة للطائرات لأغراض وهمية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تسليم أولى الدفعات من المجسمات القابلة للنفخ أواخر عام 2021.

وخلص البيان إلى أن الغاية الأساسية منها ستكون إرباك العدو وخلق أهداف خاطئة.