تخفي المقاتلة الروسية Checkmate ورقة رابحة قوية في جعبتها، حسب البوابة الأمريكية 19FortyFive.

مطورو الجيل الخامس من مقاتلات Checkmate ذات المحرك الواحد (سو-75) ليسوا في عجلة للكشف عن كل أسرار الطائرة الجديدة، حسبما كتب مؤلف المنشور، بيتر سوتشيو. ومع ذلك، فقد أصبحت ميزة واحدة مهمة للطائرة الروسية معروفة مؤخرا. ستحصل مقاتلة "الشطرنج" على أحدث مجموعة من إلكترونيات الطيران.

ستسمح لوحة تعمل باللمس على الزجاج الأمامي لقمرة قيادة الطيار بتلقي جميع المعلومات الضرورية حول أنظمة الأسلحة وتشغيل الطائرات والمسار. سيشمل المجمع أيضًا مؤشر طيران بانورامي. إنها توفر جودة صورة مثالية بفضل الدقة العالية.

قال الخبير الأمريكي إن المعدات الجديدة تحسن بشكل كبير من إدراك الطيار للوضع، وهو عامل مهم في القتال الجوي الحديث.

يعلق بيتر سوسيو: "المقاتلة الروسية الجديدة، كما اتضح، لديها ورقة رابحة في جعبتها".

وسرد الخبير الأمريكي خصائص أخرى لأحدث طائرة روسية التي يعتبرها جديرة بالملاحظة. وهكذا، فإن مقاتلة "الشطرنج" ستكون مجهزة بمحرك حديث عالي الكفاءة من جيل جديد، وسيتم تصنيعها باستخدام تقنية التخفي، وستتلقى ترسانة قتالية رائعة. في الوقت نفسه، ستتمكن Checkmate من التباهي بتكاليف التشغيل المنخفضة. كل هذا، بالإضافة إلى السعر المعقول للمقاتلة الروسية، الذي سيجعلها جذابة للمشترين الأجانب.

وأشار بيتر سوتشيو إلى أن موسكو لديها خطط تصدير كبيرة للمقاتلة الجديدة. وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية مهتمة بطائرات سو-75.