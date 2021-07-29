ماذا لو تقابلت "سو-75" و"إف-35" في المعركة... أيهما قادرة على كسبها؟

أعلنت روسيا أخيرا عن وجود مقاتلة جديدة من الجيل الخامس لديها إلى جانب مقاتلة "سو-57".

وتم تقديمها خلال معرض "ماكس 2021" تحت اسم "تشيك ميت" (هذه الكلمة المستقاة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني "كش ملك")، ولها اسم آخر هو "سو-75".

وتملك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مقاتلة من الجيل الخامس تعرف باسم "إف-35"، وهي أكبر سنا من "سو-57" و"سو-75".

وماذا لو تقابلت أحدث مقاتلة روسية من الجيل الخامس والمقاتلة الأمريكية في المعركة؟ سؤال حملته صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إلى طيارين روسيين مرموقين، فقال الطيار أناتولي كنيشيف إن "إف-35" لا تواكب "سو-75" في القدرة على المناورة وهو ما يمنح المقاتلة الروسية تفوقا. فمثلا، لا تستطيع "إف-35" على العكس من "سو-75" أن تدور استعدادا للقتال لتصبح زاوية الهجوم 50 درجة".

وفي ما يخص القتال، تستطيع "سو-75" أن تهاجم 6 أهداف في وقت واحد وتتعقب 30 هدفا بينما لا تقدر "إف-35" على ذلك.

وتتقدم "سو-75" على "إف-35" في قوة الرادار. وهذا يعني أن المقاتلة الروسية ترصد غريمتها قبل أن يكتشفها العدو، ويمكنها أن تبادر إلى شن الهجوم وإسقاط الطائرة المعادية.

وأضاف الطيار كنيشيف، أنه لا يقول إن لا بد أن تكون الغلبة للمقاتلة الروسية، بل يريد أن يقول إن المعركة الافتراضية يخوضها ندان على وجه التقريب، وأن الفائز فيها هو من يستطيع أن يستفيد من إمكانيات طائرته الاستفادة القصوى.

أما الجنرال الطيار محمد تولبويف، فهو على يقين بأن المقاتلة الروسية ستتغلب على نظيرتها الأمريكية، مشيرا إلى أنه معجب ببساطة بقيادة طائرة "سو-75" التي تجسد أفضل ما أبدعه مصممو طائرات سوخوي (سو) وياكوفليف (ياك) وتوبوليف (تو) وميكويان (ميغ). ولا يمكن لهذه الطائرة إلا أن تحقق الانتصار.