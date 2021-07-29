رصد المدفع الذاتي الحركة "أكاتسيا" أثناء نقله إلى درعا السورية... صور

في الآونة الأخيرة، رصد عدد من هذه المدافع الذاتية الحركة أثناء نقلها إلى محافظة درعا، حيث أصبح الإرهابيون أكثر نشاطًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كانت أطقم المركبات القتالية موجودة مباشرة على الدروع. وكان القادة وراء مدافع رشاشة PKT مثبتة على أبراج دوارة قادرة على ضرب أهداف جوية وبرية. حمولة الذخيرة المنقولة تصل إلى 1500 طلقة.

Syrian Arab Army moves heavy mobile artillery to support current military security operations in #Daraa province in southern Syria.#Syria #SyAA #Syrianarmy🇸🇾please feel free to follow for daily Syrian updates🇸🇾 pic.twitter.com/dTmPV3gMZp — Steele M (@SteeleSyAA) July 27, 2021

في نفس القافلة، كانت هناك شاحنات تحمل ذخيرة لتقديم دعم ناري طويل الأمد لوحدات المشاة والدبابات إذا لزم الأمر.

من تجربة العمليات السابقة، غالبًا ما تستخدم المدافع الذاتية الدفع كأسلحة هجومية، وتطلق نيرانًا مباشرة على المسلحين، ولا تعمل من مواقع مغلقة.