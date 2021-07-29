بيان: نقل مقاتلات "سو-25" إلى طاجيكستان

أعلنت المنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي، اليوم الخميس، نقل مقاتلات هجومية من طراز "سو-25" من قيرغيزستان إلى طاجيكستان من أجل المشاركة في التدريبات التي ستجري بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية المركزية: "تم نقل طائرات سو-25 من مطار القاعدة العسكرية الروسية في قيرغيزستان إلى مطار "غيسَار" في طاجيكستان للمشاركة في التدريبات الثلاثية التي ستجري في الفترة من 5 إلى 10 آب/أغسطس في إقليم خاتلونسك".

وسيشارك العسكريون من روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في التدريبات.

في إطار التدريبات، ستقوم أطقم سو-25 بمهام للبحث عن قواعد مموهة لعدو افتراضي، وتوجيه ضربات صاروخية وقنابل على الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الطائرات الهجومية دعما جويا للقوات المؤللة ووحدات الدبابات خلال تدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية في المناطق الصحراوية الجبلية.