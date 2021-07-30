محرك الصاروخ الأمريكي الأسرع من الصوت يفشل في العمل أثناء الاختبارات

قال سلاح الجو الأمريكي في بيان إن محرك الصاروخ الأمريكي AGM-183A الذي تفوق سرعته سرعة الصوت فشل في العمل أثناء الاختبار.

تم إجراء اختبارات جديدة في قاعدة إدواردز الجوية في 28 يوليو/ تموز. وقال الخبراء إن الصاروخ "لم ينفذ جميع أهداف الطيران". كان الهدف هو "إثبات إطلاق آمن" لسلاح من قاذفة B-52H ثم تقييم الاختبار.

وجاء في البيان: "أطلقت B-52 من إدواردز صاروخ ARRW في إطار الاختبار ... انفصل الصاروخ عن الطائرة وأظهر بنجاح تسلسل إطلاقه ... أظهر الصاروخ أيضًا عمل المثبت ... لم يبدأ المحرك في العمل بعد الانفصال بأمان عن الطائرة".

وقال العميد هيث كولين، في البيان، إن تطوير مثل هذه الصواريخ "صعب"، لذلك من الضروري إجراء التجارب. وأضاف: "يعمل فريق من أفضل المتخصصين لدينا لمعرفة ما حدث وإصلاحه والبدء في التحرك حتى يتم وضع صاروخ ARRW في الخدمة في أسرع وقت ممكن".