أمريكا توافق على بيع 18 مروحية ثقيلة لإسرائيل حفاظا على أمنها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على بيع 18 مروحية ثقيلة من طراز "سي إتش- 53 كيه" لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

وتشمل الصفقة المحركات وأنظمة الملاحة والأسلحة ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" التي أفادت أن شركتي "لوكهيد مارتن" و"جنرال إلكتريك" هما المقاولان الرئيسيان في الصفقة.

من جانبها صرحت وزارة الخارجية في بيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرة قوية وجاهزية للدفاع عن النفس والحفاظ عليها.

ورغم موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن أمريكا وإسرائيل وقعتا اتفاقا لإنتاج منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ والطائرات.

وذكرت التقارير أن شركتي "رفائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات العسكرية وقعتا اتفاقية عسكرية تقضي بتطوير وإنتاج منظومة دفاعية قائمة على "الليزر".

وقالت إن الشركتين تعملان على تحويل المنظومة في إسرائيل إلى تشغيلية فضلا عن تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وذلك خلال سنوات قليلة مقبلة.