مجلة تقيم "البندقية الهجومية البرمائية" الروسية

يكتب مؤلف المقال أن أنواعًا قليلة فقط من الأسلحة يمكن أن تعمل في ظروف الغمر الكامل في الماء لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأسلحة المخصصة للعمليات القتالية على الأرض لا تظهر عادةً تأثيرًا مشابهًا في الماء. في الوقت نفسه، تم التأكيد على أن البندقية الروسية الخاصة قادرة جيدًا على التعامل مع المهام المدرجة.

تسخدم هذه البندقية الوحدات البحرية. هذا السلاح قادر على إطلاق طلقة واحدة، أو ثلاث طلقات وإطلاق نار مستمر. البندقية الهجومية مزودة بقاذفة قنابل يدوية تحت السبطانة مصممة للاستخدام السطحي فقط. يسمح استخدام البندقية للسباحين المقاتلين بحمل نوع واحد فقط من الأسلحة، بينما كانوا مجبرين في وقت سابق على أخذ كل من الغواصات والمدافع الرشاشة التقليدية معهم في مهمة.