روسيا تطور صاروخا جديدا أسرع من الصوت بمدى بعيد

قال رئيس الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد فلاديمير زارودنيتسكي الروسي، إنه يجري تطوير أحدث صاروخ X-95 بعيد المدى تفوق سرعته سرعة الصوت .

وفقًا له، فإن الهيمنة اليوم في مجال الفضاء هي شرط لتسيير الأعمال القتالية بنجاح. يتم ضمان هذا التفوق، على وجه الخصوص، من خلال الاستخدام الفعال للطائرات الهجومية والمقاتلة.

وقال في مقالة في مجلة "فيوينايا ميسل": "لهذه الأغراض، يجري تطوير واعتماد نماذج جديدة وحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، مثل القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160إم ونظام كينجال للصواريخ الأسرع من الصوت، للقوات الفضائية الجوية التابعة لروسيا الاتحادية".

كما أشار رئيس الأكاديمية إلى أنه يتم إنشاء طائرات مسيرة من مختلف الفئات، ورادارات كشف فوق الأفق، وأنظمة ومجمعات صواريخ مضادة للطائرات، وأحدث المعدات العسكرية الأخرى للقوات الجو الفضائية.

كما أوضح مصدر في المجمع الصناعي العسكري ل"سبوتنيك" ، "يجري تطوير صاروخ جديد بعيد المدى تفوق سرعته سرعة الصوت لاستخدامه في تسليح القاذفة بعيدة المدى تو-22إم3إم المحدثة، القاذفة الاستراتيجية تو-160إم ​​الحديثة. والمجمع المتقدم للطيران بعيد المدى ".

وأضاف المصدر "تم بالفعل اختبار نماذج أولية للمنتج الجديد من الناقل الجوي".