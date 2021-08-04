الجيش الأمريكي يختبر طائرة استطلاع مسيرة محدثة

سيكون تعديل طائرة الاستطلاع المسيرة MQ-4C Triton قادرًا على تبادل البيانات مع طائرات الدوريات والسفن والمحطات الأرضية. أشارت قيادة البحرية الأمريكية، إلى أن طائرة الاستطلاع قادرة على توفير مراقبة مستمرة لمنطقة كبيرة لفترة طويلة، مما سيسمح لها في المستقبل باستبدال الطائرات التي تؤدي نفس المهام، حسب موقع بوليت روس.

قامت شركة نورثروب غرومان الأمريكية بتطوير طائرة الاستطلاع. تم إجراء اختبارات طيران Triton في 29 يوليو. وبحسب الجيش، فقد تم الانتهاء من الاختبار بنجاح، لكن البحرية الأمريكية رفضت الإدلاء بأية تفاصيل.