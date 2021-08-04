المظليون الروس يحصلون على أحدث المدرعات "تايفون- في دي في"

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تسليم أحدث مدرعة مصفحة "تايفون-في دي في" للقوات المحمولة جواً.

وأضاف "في المستقبل القريب، تخطط القوات المحمولة جواً لتسلم الدفعة الأولى من هذه المركبات".

سيتم تسليم الدفعة الثانية، إلى العميل في عام 2022. حتى الآن، لم تكن هناك مدرعات من هذه الفئة في القوات المحمولة جواً.

المعدات العسكرية فيها كل ما هو ضروري - الوقود ومواد التشحيم والوقود والذخيرة وما شابه ذلك، وتقوم المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع بتدريب المتخصصين المعنيين.

تم تجهيز المركبة المدرعة تايفون-في دي في التي تنتجها شركة ريمدزيل بمحرك بقوة 350 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي. إنها قادرة على الوصول إلى سرعات 100 كيلومتر في الساعة، ويبلغ احتياطي الطاقة 1.2 ألف كيلومتر.

يمكن للدروع أن تتحمل انفجارًا يصل إلى ستة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" تحت العجلة أو أربعة كيلوغرامات تحت القاع. يمكن إنزال المدرعة بالمظلة من الجو.