الصين ترسل دبابات للمشاركة في مسابقة "بياتلون الدبابات"

ستشارك الصين في مسابقة "بياتلون الدبابات"، التي ستقام كجزء من ألعاب الجيش في الفترة من 22 أغسطس/ آب ولغاية 4 أيلول/ سبتمبر 2021.

أرسل الجيش الصيني بالفعل قطارا مع دبابات القوات البرية لجيش التحرير الشعبي إلى روسيا، وكما في السنوات السابقة، ستشارك أطقم الدبابات الصينية من طراز "96B" في المنافسة.

وأفاد موقع "19FortyFive"، إلى أن الفريق الصيني مستعدة جيدا للفوز على نظيره الروسي في المسابقة.

يذكر أن مسابقة "بياتلون الدبابات - 2021" الدولية تقام في ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو.

يشار إلى أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 بين أقوى جيوش العالم، ويأتي بعد الجيشين الأمريكي والروسي، اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.