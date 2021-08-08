الصين ترسل دبابات للمشاركة في مسابقة "بياتلون الدبابات"

أرسل الجيش الصيني بالفعل قطارا مع دبابات القوات البرية لجيش التحرير الشعبي إلى روسيا، وكما في السنوات السابقة، ستشارك أطقم الدبابات الصينية من طراز "96B" في المنافسة.
وأفاد موقع "19FortyFive"، إلى أن الفريق الصيني مستعدة جيدا للفوز على نظيره الروسي في المسابقة.
يذكر أن مسابقة "بياتلون الدبابات - 2021" الدولية تقام في ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو.
96式自走120mm迫撃砲— 日本戦車bot (@JP_tanks_bot) August 7, 2021
92式地雷原処理車車体を転用し、120mm迫撃砲RTを搭載する自走迫撃砲として開発。
車内後部に120mm迫撃砲 RT、車体上面に12.7mm重機関銃M2を装備。
現在までに24両が調達。 pic.twitter.com/eOFCRfTMPf
يشار إلى أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 بين أقوى جيوش العالم، ويأتي بعد الجيشين الأمريكي والروسي، اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.
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