لماذا توقفت أقوى المدافع في العالم عن القتال في سوريا؟

حتى وقت قريب، استمر استخدام أقوى المدافع في العالم ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وهو المدفع "إس-23" من عيار 180 ملم، أرسله الاتحاد السوفيتي إلى الجيش السوري في السبعينيات.

تمتاز هذه الأسلحة، التي تم تطويرها في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، بخصائص فريدة - قذيفة شديدة الانفجار تزن 88 كغ يمكن أن تصيب أهدافًا على مسافات تزيد عن 30000 متر.

ومن عيوب "إس-23" وزنها الكبير - أكثر من 21 طنًا - ومعدل إطلاق النار المنخفض يصل إلى 0.5-1 طلقة في الدقيقة. وكان الطاقم كبير - 16 شخصًا، وذلك بحسب موقع "فيستنيك موردافي".

وإذا كانت تظهر هذه الأسلحة في وقت سابق من وقت لآخر في التقارير الواردة من هذه "البقعة الساخنة"، فهذا لم يحدث منذ نحو أربع سنوات. ووفقًا لخبراء عسكريين، ومن غير المرجح أن تكون جميعها قد خسرت في المعارك. على الأرجح، تكمن المشكلة في نفاد الذخيرة النادرة والمكلفة، لقد توقف إنتاجها في روسيا منذ فترة طويلة ولا تنتجها أي دولة أخرى في العالم.