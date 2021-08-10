الجيش الروسي يحصل على 20 أحدث دبابة "أرماتا"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، خلال يوم قبول المنتجات العسكرية الموحد في وزارة الدفاع، أنه بحلول نهاية عام 2021، ستتلقى القوات 20 أحدث دبابة من طراز "تي-14" (أرماتا).

وقال كريفوروتشكو: "هذا العام، ستدخل 20 دبابة جديدة من طراز تي-14 "أرماتا" في خدمة القوات".

والدبابة من طراز "تي-14"، هي أول دبابة في العالم فيها برج غير مأهول. حيث أن طاقم المركبة موجود في كبسولة مدرعة أمام الهيكل، يتيح ذلك ضمان سلامته في حال انفجار الذخيرة. كما يمكن لطاقم الدبابة العمل في هجوم كيميائي أو حرب نووية.

"تي-14" غير مرئية جيدا في نطاقات الأشعة تحت الحمراء والراديو والمغناطيسية.

وتبلغ سرعة "تي-14" على الطريق السريع نحو 90 كيلومتر في الساعة واحتياطي الطاقة 500 كيلومتر.