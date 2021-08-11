القوات الجوية الروسية تحصل على أكثر من 60 طائرة ومروحية جديدة

صرح قائد القوات الجوية الروسية ونائب القائد العام لقوات الفضاء الروسية، سيرغي درونوف، أن هذا العام، ستتلقى القوات الجوية الروسية أكثر من 60 طائرة ومروحية جديدة.

بالإضافة إلى الطائرات الحديثة متعددة الأغراض "سو-30إس إم" و"سو-35 إس" و"سو-57"، ستتلقى القوات الروسية قاذفات الخطوط الأمامية "سو-34" والمروحيات القتالية "مي-28 إن إم" و"كا-52" وطائرة النقل العسكرية "إيل-76 إم دي-90 أ" ومروحيات النقل "مي-8 أ إم تي شي-في إن". بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى القوات الجوية الفضائية نحو 200 طائرة حديثة.

قال نائب رئيس القوات الجوية الروسية: "تم تجهيز جميع عينات معدات الطيران بأحدث أنظمة الحماية الشخصية، ويتم إيلاء اهتمام كبير لتحسين الصمود في الجو، وتقليل ظهورها على الرادار، وآلية التحكم في الطائرات واستخدام الأسلحة".