مجلة تقارن بين أحدث الغواصات الروسية والأمريكية

تواصل موسكو في زيادة تفوقها بأسطول الغواصات على الولايات المتحدة، والتي كانت تمتلك دائمًا منها عددا أكبر بكثير من السفن.

الولايات المتحدة، مرة أخرى في تنافس على السلطة، تحاول مواكبة ذلك. كتب ذلك كاتب الزاوية العسكرية، بيتر سوتشيو، عن هذا لـBusiness Insider، والذي قرر مقارنة أحدث الغواصات الروسية بالغواصات الأمريكية.

يعتمد المؤلف على النتائج التي توصل إليها زميله إتش آي ساتون، الذي قام، في مقال نشرته مجلة Naval News، بتقييم قدرات غواصات مشروع "885 إم ياسن-إم" التابعة للبحرية الروسية وغواصات فيرجينيا التابعة للبحرية الأمريكية. ووفقًا له، نظرًا لأن الغواصة الروسية ليست مجرد غواصة نووية متعددة الأغراض، ولكنها أيضًا حاملة صواريخ كروز، فهي مصنفة في الولايات المتحدة على أنها SSGN (ship submarine guided (missile) nuclear).

تم تطوير غواصات "ياسن" في الأصل في أواخر الثمانينيات، وكانت تهدف إلى استبدال الغواصات القديمة من طراز "أكولا". بعد ذلك، تمت ترقية الغواصة بشكل كبير إلى المستوى "885 ياسن-إم" وتم تقليل طول الغواصة، وبلغت إزاحتها 13.8 ألف طن، وتجاوزت السرعة القصوى تحت الماء 30 عقدة.

كان التسلح الرئيسي للغواصات النووية الروسية بصواريخ 3 إم 14 كي كاليبر وبي-800 (3إم55) "أونيكس". وقريبًا، من المتوقع أن تتلقى هذه الغواصات صواريخ 3إم22 "تسيركون" الأسرع من الصوت المضادة للسفن.

حاليا، سبع غواصات "ياسن-إم" قيد الإنشاء والاختبار. في الآونة الأخيرة، تم وضع الغواصة الرئيسية "كازان" تحت تصرف الأسطول الشمالي، وستصبح الغواصة "كراسنويارسك" التي تم إطلاقها إلى الماء جزءًا من أسطول المحيط الهادئ في العام المقبل.

بالنسبة للولايات المتحدة، تعد الغواصات الهجومية من طراز فرجينيا في تعديل Block V واعدة، والتي ينبغي أن تحل محل الغواصات الأكثر تكلفة من طراز Seawolf.

تم تصميم Virginia للعمل في كل من المحيط المفتوح والقيام بمهام بالقرب من الساحل، بما في ذلك العمليات المضادة للغواصات والاستخبارات. بالمقارنة مع الإصدارات السابقة، فقد زاد حجم Block V: فقد زاد الإزاحة من 7.8 ألف طن إلى 10.2 ألف طن، وزاد الطول من 115 مترًا إلى 130 مترًا. نتيجة لهذا، تم توسيع حمولة ذخيرة الغواصة.

حتى الآن، قامت الولايات المتحدة ببناء 19 غواصة من غواصات فيرجينيا. هناك 11 أخرى قيد الإنشاء، 10 منها تعديلات على Block IV ، إحداها هي Block V.

قال سوتشيو إنه ليس من الممكن حتى الآن معرفة أي من الغواصات أفضل حقًا، لأن العديد من خصائصها لا تزال سرية. الشيء الوحيد الذي يمكن قوله بثقة هو أن هذه الغواصات سيكون من الصعب مقاومتها، لأن كل واحدة منها لديها ترسانة فتاكة حقًا.