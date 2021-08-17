الغواصة الروسية الجديدة "ماغادان" تبدأ الاختبارات الحكومية

بدأت الغواصة الكبيرة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636 "ماغادان" اختبارات الحكومة. وهي الغواصة الثالثة في سلسلة أسطول المحيط الهادئ.

وقالت الخدمة الصحفية لأحواض السفن البحرية التابعة لشركة بناء السفن المتحدة، يوم الاثنين، إنه خلال اختبارات الحكومة، سيتحقق المتخصصون من تشغيل جميع أجهزة وآليات ومعدات الغواصة، بما في ذلك أنظمة الصوت المائي وأنظمة الملاحة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الغواصة بالغوص العميق. سيقدّرون أيضًا إمكانية التحكم في الغواصة في أعماق تشغيل مختلفة.

"ماغادان" هي غواصة كبيرة تعمل بالديزل والكهرباء، وهي الثالثة في السلسلة. بدأ العمل عليها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم إطلاقها في 26 مارس/آذار 2021. وسيتم نقل الغواصة إلى البحرية الروسية في 10 نوفمبر.