روسيا تقدم مقاتلة "سو 57 إي" في منتدى "أرمي 2021"

قال ديمتري ليليكوف، نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية "روستيخ"، إن المؤسسة ستقدم في المنتدى العسكري التقني طائرة "سو 57 إي"، وهي تعديل تصديري لأحدث مقاتلة روسية.

وأضاف في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب نقله موقع قناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "في المجموع، سنعرض أكثر من ألف معروض، بما في ذلك 50 من أحدث الموديلات".

كما سيتم تقديم مدفع رشاش كلاشينكوف "بي بي كي 20" مع ماسورة قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم العرض الأول لبندقية "أ كي 12 إس بي"، وهي بندقية هجومية تم إنشاؤها خصيصًا للقوات الخاصة.

"سو 57" هي مقاتلة روسية واعدة من الجيل الخامس متعددة الوظائف، تم إنشاؤها باستخدام تقنيات التخفي. قادرة على محاربة أي عدو، وتدمير أهدافه الأرضية والسطحية، وقد تم نشر الكثير من مقاطع الفيديو عن مشاركة "سو 57" في معرض ماكس الجوي، الشهر الفائت.

خلال عملية القوات الجوية الروسية في سوريا، هاجمت "سو 57" الإرهابيين بصواريخ كروز. في مايو 2017، شاركت الطائرات في موكب النصر، وحلقت فوق جدران الكرملين في موسكو لأول مرة.