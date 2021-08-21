الفرقاطة الروسية "الأدميرال غولوفكو" تبدأ الاختبارات البحرية

أعلن إيغور أورلوف، المدير العام لحوض بناء السفن في سيفيرنايا فيرف، للصحفيين، أن الفرقاطة من المشروع 22350 الأدميرال غولوفكو ستبدأ التجارب البحرية في منتصف عام 2022.

وقال "نعتقد أنها (الفرقاطة الأدميرال غولوفكو) ستدخل مرحلة التجارب البحرية في منتصف العام المقبل."

تم تصميم فرقاطات المشروع 22350 لأداء مجموعة واسعة من المهام ، بما في ذلك تدمير السفن والقوافل وفرق الإنزال والبحث وتدمير الغواصات والأهداف الأرضية والدفاع المضاد للطائرات والغواصات وصواريخ السفن، والعمل المشترك مع القوات الهجومية البرمائية، وخدمة الدوريات، وحماية حدود الدولة، وضمان حماية السفن المدنية والمنشآت الصناعية في حالة الأزمات والمخاطر على مناطق الملاحة في المحيط العالمي.

تبلغ إزاحة السفينة 5000 طن، والسرعة تصل إلى 29 عقدة، ومدى الإبحار 4500 ميل، والقيادة الذاتية 30 يومًا، والطاقم من 170 شخصًا.