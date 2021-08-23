سيارة مدرعة روسية جديدة للقوات الخاصة يمكن إنزالها بالمظلة

تم عرض سيارة مدرعة جديدة للقوات الخاصة في معرض الأسلحة والمعدات العسكرية "آرميا 2021" المقام في ريف موسكو.

وقال إيغور زاراخوفيتش، رئيس مصنع "ريمديزل" الذي ينتج السيارات المدرعة، لـ"سبوتنيك"، إن سيارتهم الجديدة "كا-4386" هي أكثر المدرعات التي يضمها معرض "آرميا 2021" سرعة (142 كم/ الساعة) وقدرة على المناورة وحماية من الألغام والمقذوفات.

وتتسع السيارة لـ5 أشخاص وأسلحتهم. ومن أهم ميزاتها أنها قابلة للهبوط بالمظلة.

وتستطيع السيارة مقاومة الرصاص وشظايا القذائف، والألغام ومختلف المتفجرات.

وتتسلح السيارة المدرعة الجديدة الخاصة بالقوات الخاصة بالرشاش "كورد" عيار 12.7 ملم القادر على مكافحة مختلف الآليات العسكرية وأهداف جوية مثل الطائرات المسيرة، وبقاذف صواريخ "كورنيت" مضادة للدبابات قادرة على تدمير أحدث الدبابات الأجنبية، وبمدفع هاون عيار 82 ملم الذي يوفر دعما ناريا فعالا للقوات الصديقة.

ويبدأ الجيش الروسي تسلم سيارات "كا-4386" في عام 2022.