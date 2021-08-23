"روستيخ" الروسية تبدأ إنتاج ناقلات جند مدرعة برمائية

أعلن بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة "روستيخ" للإنتاج العسكري أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج أحدث ناقلات جند مدرعة برمائية "بي تي-3إف" في نهاية عام 2021.

وقال أوزدويف في مقابلة مع "سبوتنيك": "ناقلة الجند المدرعة بي تي-3إف في المرحلة النهائية من الاختبار، وقد اكتملت عمليا بنسبة 95٪. تم اختبار المركبة في ظروف البحر، وإطلاق النار، والتجارب البحرية وغيرها. بحلول نهاية هذا العام، مجمع "الأنظمة عالية الدقة" سيكون قادرا على بدء تنظيم إنتاج الناقلة".

تم تقديم ناقلة الجنود المدرعة البرمائية المجنزرة الجديدة "بي تي-إف3" لأول مرة في منتدى "آرميا 2016" يمكنها التحرك على الماء وإنزالها من طائرات النقل. يتكون طاقم المدرعة من ثلاثة أفراد، تستوعب المدرعة ما يصل إلى 14 مظليًا.

يتم تثبيت وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد مع رشاش عيار 7.62 مم مع مهداف تصوير حراري وجهاز ضبط المسافة بالليزر على سطح المركبة القتالية. يسمح محرك ديزل بقوة 500 حصان على الأرض بالوصول إلى سرعات تصل إلى 70 كم/ الساعة.