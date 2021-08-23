موسكو: توقيع عقد توريد منظومة "إس-400" مع تركيا سيتم قريبا

أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الحكومية لتصدير الأسلحة، أن توقيع عقد مع تركيا لتوريد جديد لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400 تريوموف" سيتم في المستقبل القريب.

موسكو - سبوتنيك. وقال المدير العام للشركة ألكسندر ميخيف: "بالنسبة لمنظومة "إس-400" فإن المشاورات مستمرة، وأعتقد أنها في المرحلة النهائية. في المستقبل القريب سوف نتوصل مع الشركاء لإضفاء الطابع الرسمي على العقد وتوقيعه."

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لإجراء تعاون عسكري تقني مع تركيا بشأن أي نوع من المنتجات العسكرية " كل ما يثير اهتمام الشركاء الأتراك، نحن مستعدون للعمل معهم".

وأضاف ميخيف أن روسيا وقعت في عام 2021 عقودًا لتصدير أسلحة بقيمة 8.6 مليار دولار، قائلا: "هذا العام التصدير سيكون إلى 61 دولة، وسجل الطلبات حتى الآن هو 52.1 مليار دولار، وقد قمنا بتصدير 5.2 مليار دولار ووقعنا عقودًا بقيمة 8.6 مليار دولار".

وقال بيليبسون لوكالة "سبوتنيك": "نلاحظ بارتياح توسع الشراكة الروسية - التركية بشكل تدريجي في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التعاون العسكري التقني ليس استثناءً، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وفي المقام الأول توريد الفوج الأول من إس 400 إلى أنقرة في عام 2019، ويظهر تصميم البلدين على تعزيز التعاون بشكل شامل في هذا المجال، ونرى إمكانات جادة لذلك".

هذا وأكد مدير الإدارة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، في وقت سابق أن موسكو تقدّر موقف أنقرة بشأن شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس 400"، وترى إمكانية جادة لتطوير التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وأضاف: "نقدر موقف الشركاء الأتراك، الذين يتصرفون وفقا للمهام الوطنية، لضمان القدرة الدفاعية على الرغم من الضغوط الخارجية الواضحة".

وحول توقيت شراء أنقرة الدفعة الثانية من منظومة "إس 400"، أوضح بيليبسون أن "الإدارات المعنية على اتصال بشأن زيادة تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي".