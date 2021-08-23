وزير الدفاع العراقي يترأس وفد بلاده في منتدى "آرميا 2021"

ترأس وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، الوفد العراقي المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي "آرميا 2021" في موسكو، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزراء دفاع من مختلف دول العالم.

وقال وزير الدفاع العراقي عبر حسابه الرسمي "تويتر"،

"إنه ترأس الوفد المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي في موسكو والذي جرى افتتاحه من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبحضور17 وزير دفاع و25 رئيس أركان من مختلف دول العالم، وبمشاركة 50 دولة وأكثر من 100 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء".

ترأست وفد @modmiliq المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي في موسكو والذي جرى افتتاحه من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبحضور17 وزير دفاع و25 رئيس أركان من مختلف دول العالم، وبمشاركة 50 دولة وأكثر من 100 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء. pic.twitter.com/NUCHs9wpTc — جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) August 23, 2021

وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"، في العاصمة الروسية، موسكو، في 22 أغسطس/ آب الجاري، في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، ويلقى اهتمام الزائرين من خلال الابتكارات التي تم اختبارها على مدار الوقت، فضلا عن التطورات الجديدة والمنتجات العسكرية والمدنية.