وفد عسكري مصري يزور روسيا

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، يوم أمس، أن الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي غادر إلى روسيا.

وجاء على الصفحة الرسمية على الفيسبوك: "غادر القاهرة الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ‏متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية ‏تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.‏

وأضافت: "ومن المقرر أن يحضر الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لروسيا ‏فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين ‏بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم ‏علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين".‏