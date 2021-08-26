كيف تتابع روسيا طائرات أمريكا "الخفية"

أكد صانع أجهزة الرادار الروسية أنها تستطيع أن ترصد الطائرات الخفية المطلية بمواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية.

وكشف يوري أنوشكو، مدير عام شركة "إر تي إيه سيستيمي"، لـ"سبوتنيك" أن محطات الرادار الروسية "كونتينير" تقوم بمتابعة طائرات الولايات المتحدة الأمريكية "إف-35" وغيرها من الطائرات المقاتلة الخفية، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يقول "إننا نراها ونتابعها".

وأشعة رادار "كونتينير" تحملها موجات يتراوح طولها بين عشرات الأمتار ومئات الأمتار، وهي موجات تبطل مفعول طلاء الطائرة الممتص لأشعة الرادار. وبالتالي فإن تكنولوجيا الإخفاء لا تمنع رادار "كونتينير" الذي يرى ما يختبئ وراء الأفق من اكتشاف الطائرة.

وأشار مدير الشركة الروسية المصنعة لأجهزة الرادار إلى أن تكنولوجيا الإخفاء تهدف إلى تقليل احتمال اكتشاف الطائرة من قبل رادارات الطائرات الأخرى ومنظومات الدفاع الجوي مع العلم أن طول موجات رادارات الطائرات العسكرية العصرية لا يزيد على بضعة سنتيمترات.