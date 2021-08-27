روسيا ترصد إطلاق 28 صاروخا بالستيا من أراضي الدول الأجنبية

رصدت شبكة الإنذار المبكر الروسية انطلاق 28 صاروخا حربيا من أراضي الدول الأجنبية في النصف الأول من عام 2021.

وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن سيرغي بويف، رئيس فريق مصممي شبكة الإنذار المبكر، أن أجهزة المراقبة الأرضية التابعة لشبكة الإنذار المبكر رصدت إطلاق 28 صاروخا بالستيا و32 صاروخا تحمل أقمارا صناعية من أراضي الدول الأجنبية، وانطلاق 8 صواريخ تحمل أقمارا صناعية وصاروخين بالستيين من أراضي روسيا في النصف الأول من عام 2021.

وأنشأت روسيا شبكة الإنذار المبكر لاكتشاف صواريخ مهاجمة أثناء إطلاقها وتقديم إشعار بالهجوم الصاروخي إلى قوات الدفاع الجوي.

تحدث صانع أجهزة الرادار الروسية لـ"سبوتنيك" عن إمكانيات رادارات الإنذار الروسية في عمليات التحذير المبكر من الهجوم الصاروخي.



وقال يوري أنوشكو، مدير عام شركة "إر تي إيه سيستيمي"، إن رادارات الشبكة الروسية لاكتشاف الصواريخ المهاجمة تستطيع أن ترصد كل شيء فوق الأفق.

وأكد أن محطات الرادار الروسية التابعة لشبكة التحذير من الهجوم الصاروخي تستطيع اكتشاف أي هدف سواء كان طائرة أو صاروخا سريعا جدا.

كما تستطيع الرادارات الروسية أن ترصد ما يوجد أو يطير في الفضاء على ارتفاع يزيد على 30 ألف كيلومتر، حسب مدير الشركة الروسية المصنعة لأجهزة الرادار.

الجدير بالذكر، أن الشبكة الروسية لاكتشاف وسائل الهجوم الصاروخي تقوم بتحصيل المعلومات اللازمة لتقديم إشعار بالهجوم الصاروخي إلى مراكز القيادة العليا.

وتحتوي شبكة الرادارات الروسية على محطات الرادار من طراز "فورونيج" بالإضافة إلى وسائل دعم أخرى متنوعة.