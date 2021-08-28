الجيش الروسي يستخدم "الهياكل الخارجية" في سوريا...صور

تحدث مسؤولون من شركة "روستيخ" الروسية خلال مشاركتهم بمعرض "آرميا 2021" في موسكو، عن "الهياكل الخارجية" التي يستخدمها الجيش الروسي في سوريا.

وقال المسؤولون إن هذه الهياكل زادت من الإمكانات القتالية للوحدات.

حيث ساهمت برفع القدرات القتالية للجندي الأمر الذي ينعكس على عمل الوحدات بشكل عام، وتم تجربتها في القتال بسوريا، كما وتم تزويد وحدات المتفجرات بهذه الهياكل.

وتقوم الهياكل غير المجهزة بمحركات والتي تعمل على أساس ميكانيكي بتقليل الأحمال على الجهاز العضلي للمقاتل وتسمح له بحمل الأوزان لمسافات بعيدة.

هذا وكانت الشركة قد صرحت بوقت سابق عن تصنيعها لنوع من هذه الهياكل والتي تم تزويدها بمحركات كهربائية.

وبحسب تصريحات بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة والكيمياء الخاصة في "روستيخ"، فإن مثل هذا الهيكل الخارجي يقلل من الحمل على الجهاز العضلي الهيكلي بنسبة 50 بالمائة، وتكاليف الطاقة عند الجري والمشي بنسبة 15 بالمائة، كما وتسمح بحمل 60 كيلوغراما من البضائع وكما وأصبحت نيران الأسلحة الآلية أكثر دقة بنسبة 20 في المائة.